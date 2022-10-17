İstanbul'da mekanda başlayan kavga dışarıya taştı

Olay, dün gece saatlerinde Eyüpsultan Göktürk'te meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir binada bulunan mekana giren bir grup, eğlenmeye başladı. Bir süre sonra alkolün de etkisiyle grup taşkınlık çıkartmaya başladı. Bunun üzerine mekanda bulunan diğer bir grup ile problem çıkartan grubu dışarıya çıkartmak istedi.

Tekme, yumruk, masa ve sandalyeli kavga

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tekme, yumruk, masa ve sandalyeler havada uçuştu. mekanda başlayan kavga ardından caddeye de taşınca polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları dağıttı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Doğan Can Cesur

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.