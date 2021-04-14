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İstanbul'da metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk

İstanbul'da metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk
İstanbul'da metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk

Korona virüs önlemleri kapsamında saat 19.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi evlerine dönmek isteyen vatandaşlar metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında yoğunluk oluşturdu. Duraklardaki dikkat çeken yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin saat 19.00'da başlayarak sabah 05.00'da sona ereceğini açıklamıştı. Bugün de İstanbul'da mesai saatinin bitmesiyle vatandaşlar evlerine gitmek için yola koyuldu. Mesai saatlerinde yapılan düzenlemenin araç trafiğini geçtiğimiz günlerdeki yoğunluğun aksine olumlu etkilediği görülürken, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında ise dikkat çeken yoğunluklar oluştu. Durakta bekleyen vatandaşlar metrobüslere binmek için birbiriyle yarışırken, korona virüs kuralları adeta hiçe sayıldı. Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluklar ise drone ile havadan görüntülendi.

Caner Sönmez - Halil Enes Sucu
 

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