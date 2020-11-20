İstanbul'da metrobüs manzarası yine değişmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz salı günü yapılan kabine toplantısının ardından korona virüse karşı alınacak yeni tedbirleri açıklamıştı. Toplantı sonrası açıklanan tedbirler, bugün saat 20.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak.

İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan kısıtlamalara saatler kala metrobüs duraklarında ve trafikte yoğunluk oluştu. Kısıtlama öncesi evine erken gitmek isteyen sürücüler trafikte yoğunluk oluştururken, yer yer trafiğin durma noktasına geldiği gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında ise saat 17.30 itibariyle trafik yoğunluğunun yüzde 62 olduğu görüldü.

Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Toplu taşıma kullanan vatandaşlar ise metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun oluştuğu Cevizlibağ'da tramvaydan metrobüse aktarma yapan vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediği kameralara yansıdı. Vatandaşların metrobüs beklerken de sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı gözlendi.

Medeni Topaloğlu

