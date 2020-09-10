İstanbul'da metronun 3 istasyonu 14 ay kapalı kalacak

İlk etabı 2021 yılında açılacak Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın çalışmaları hızla devam ediyor. Yapımı devam eden metronun, mevcut M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metrosu ile Yenibosna İstasyonu'nda entege olması için çalışmalar, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlıyor.

Çalışma kapsamında, mevcut M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metrosu'nun Yenibosna İstasyonu'na yeraltından yaya yolu bağlantısı inşa edilecek. Entegrasyon çalışmaları tamamlandığında, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M9 Ataköy-İkitelli hatları arasında konforlu ve hızlı aktarma imkanı sağlanacak. Yenikapı ile İkitelli bölgesi arasında raylı sistem ile tek aktarmayla kesintisiz ulaşım imkanı ortaya çıkacak.

Yaklaşık 14 ay sürmesi beklenen projenin yapım sürecinde; Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak. Atatürk Havalimanı yönüne devam etmek isteyen yolcular, Ataköy/Şirinevler istasyonunun çıkışında bulunacak olan İETT otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Mekik otobüs işletmesi, Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarına hizmet verecek.