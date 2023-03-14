İstanbul'da motosiklet sürücülerinin ilginç anları kameraya yansıdı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde motosiklet sürücülerinin ilginç anları görüntülendi. Kaydedilen görüntülerin birinde Haliç Köprüsü üzerinde seyahat eden 3'ü çocuk 5 kişinin bir motosiklette ilerlediği görüldü. Diğer görüntüde ise, Başakşehir'de tamirhaneye motosiklet ile gelen bir kişinin duramayarak tamircilerin arasına daldığı görüldü.

Batuhan Toprak

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