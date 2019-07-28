İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

İstanbul'da motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada
İstanbul'da motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Balat sahil yolunda motosikletle seyreden genç, virajı alamayıp gidon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak kaza yaptı. Gencin metrelerce sürüklendiği kaza kask kamerasına yansırken yerde yatan genci gören vatandaşlar yardım etmek için seferber oldu.

İstanbul’da motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Fatih Balat Ayvansaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolunda 34 BLM 759 plakalı motosikletle seyreden genç, virajı dönmek istedi. Ancak gidon hakimiyetini kaybeden genç sürücü virajı alamayarak refüje çarptı. Çarpma sonucu motosikletten yere savrulan genç metrelerce sürüklenerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ve sürücüler yaralı gencin yanına gitti. Sırtındaki çantasını ve kaskını çıkartan vatandaşlar, genci refüje yatırarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Virajı alamayınca metrelerce sürüklendi 

Ekipler beklenildiği esnada vatandaşlar gence su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Bilinci açık olan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
 

Doğan Can Cesur
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.