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İstanbul'da motosikletli kuryelerin kavgası kamerada

İstanbul'da motosikletli kuryelerin kavgası kamerada
İstanbul'da motosikletli kuryelerin kavgası kamerada

Başakşehir’de motosikletli iki kurye henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Otoparktaki bir sürücünün korna çalarak tepki gösterdiği kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da motosikletli kuryelerin kavgası kamerada - Tıkla İzle

Başakşehir Kayaşehir 7. bölgede geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, motosikletli iki kurye henüz bilinmeyen bir nedenle bir sitenin otoparkında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yumruk ve tekmelerle birbirine girdi.

Tekme ve yumruklu kavga kamerada

Saniyelerce kavga eden iki genç, sitenin otoparkındaki sürücünün korna çalmasıyla ayrıldı. Kavga esnasında gençlerin cerrahi maskeleri de yere düştü. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençleri birbirine vuruyor. Otoparktaki sürücü ise aracından korna çalarak tepki gösteriyor.

Doğan Can Cesur

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