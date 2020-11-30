İstanbul'da motosikletli kuryelerin kavgası kamerada

Başakşehir Kayaşehir 7. bölgede geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, motosikletli iki kurye henüz bilinmeyen bir nedenle bir sitenin otoparkında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yumruk ve tekmelerle birbirine girdi.

Tekme ve yumruklu kavga kamerada

Saniyelerce kavga eden iki genç, sitenin otoparkındaki sürücünün korna çalmasıyla ayrıldı. Kavga esnasında gençlerin cerrahi maskeleri de yere düştü. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençleri birbirine vuruyor. Otoparktaki sürücü ise aracından korna çalarak tepki gösteriyor.

Doğan Can Cesur