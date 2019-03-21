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İstanbul'da motosikletli magandanın tek teker kazası kamerada

İstanbul'da motosikletli magandanın tek teker kazası kamerada
İstanbul'da motosikletli magandanın tek teker kazası kamerada

Kartal sahil yolunda grup halinde seyreden bir motosikletli maganda, trafikteki onlarca aracın arasında tek tek üzerine giderek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attığı esnada dengesini kaybederek kaza yaptı. Motosikletiyle yere savrulan maganda hafif şekilde yaralanırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

İstanbul’da motosikletli magandanın tek teker kazası kamerada - Tıkla İzle

Pendik Çarşıda toplanarak grup halinde sahil yoluna giren motosikletliler trafikte normal bir şekilde seyretmeye başladı. Grup dakikalarca gittikten sonra Kartal sahilyolu Turgut Özal Bulvarı üzerine geldikleri esnada motosikletlilerden biri tek teker üzerinde gitmeye başladı. Trafikteki onlarca aracın arasında metrelerce tek tekerlek üzerinde giden maganda, hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Ancak maganda bu umursamaz ve tehlikeli hareketinin bedelini kaza yaparak ödedi. Trafikteki araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Trafiği tehlikeye düşüren maganda bedelini kazayla ödedi

Tek tekerlek üzerinde bir anda dengesini kaybeden sürücü, motosikletiyle beraber yere düştü. Yerde metrelerce sürüklenen maganda hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından gruptaki diğer motosiklet sürücüleri kornalara basarak trafiği yavaşlattı. Trafiği yavaşlatmalarının ardından kaza geçiren arkadaşının yanına giden motosikletliler, ona bir süre yardımda bulundu. Kazanın şokunu atlatmasının ardından yeniden motosikletine binen sürücü daha sonra olay yerinden sessiz sedasız ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
 

Doğan Can Cesur

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