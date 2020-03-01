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İstanbul'da motosikletlilerden İdlib şehitleri için konvoy

İstanbul'da motosikletlilerden İdlib şehitleri için konvoy
İstanbul'da motosikletlilerden İdlib şehitleri için konvoy

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısında şehit olan askerler için Beşiktaş'ta konvoy oluşturan yüzlerce motosiklet sürücüsü, Edirnekapı Şehitliği'ne gitti. Türk bayraklarıyla donatılan motosikletleri gören vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

İstanbul’da motosikletlilerden İdlib şehitleri için konvoy - Tıkla İzle

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için motosiklet sürücüsü Aslı İlayda Çolak öncülüğünde sosyal medya üzerinden bir araya gelen yüzlerce motosikletli Beşiktaş Meydanı'nda toplandı. Motosikletlerini Türk bayraklarıyla donatan sürücüler, saat 15.30 sıralarında harekete geçti. Motosikletli polis ekiplerinin eşlik ettiği konvoy, kornalara basarak Dolmabahçe üzerinden Kabataş ve Karaköy'e geçiş yaparak Galata Köprüsü'ne sürdü. Konvoy, Eminönü'nden Edirnekapı Şehitliği'ne geçerek sürüşünü sonlandırdı. Güzergah üzerinde konvoyu gören vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Doğan Can Cesur
 

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