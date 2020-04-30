İstanbul'da motosikletlilerin ölümden döndüğü “makas” terörleri kamerada

Maddi hasarın oluştuğu o anlar kask kamerasına yansırken, motosikletlinin tepki gösterdiği sürücü suçlusun diyerek karşılık verdi Beşiktaş'ta kameralara yansıyan görüntüde ise ise panelvan araç sürücüsünün sür'atli şekilde motosikletlilerin arasından makas attığı görülüyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yenikapı-Bakırköy sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre motosikletini servis götüren Emir A., 06 FZR 02 plakalı motosiklet ile sahil yolunda seyretmeye başladı. Bir süre sonra yolda 34 ACU 662 plakalı otomobille sür'atli bir şekilde seyreden sürücü, önündeki araca makas attı. Motosikletlinin ölümden döndüğü olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından yola kenarına çekerek otomobilini durduran sürücü araçtan indi. Motosiklet sürücüsü Emir A.'da sürücünün yanına gelerek tepki göstermeye başladı. Otomobil sürücüsünün karşılık vermesi üzerine motosikletli makas attığını söyledi. Ancak yaptığını kabul etmeyen sürücü, aracında oluşan hasara baktı. Tartışmanın ardından taraflar ardından olay yerinden ayrıldı.

Motosikletliler ölümden döndü

Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde geçtiğimiz 8 Mart Pazar günü meydana gelen olayda ise motosiklet sürücüleri trafikte seyretmeye başladı. O esnada panelvan tipi bir araçla sür'atli bir şekilde seyreden sürücü, motosikletlilerin arasından makas atarak geçti. Korku dolu anlar yaşayan sürücüler yol kenarında durarak yaşadıkları şoku atlatmaya çalıştı. Motosikletliler ölümden döndüğü anları sosyal medyada paylaştı.

Doğan Can Cesur

