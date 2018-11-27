İstanbul'da narkotik polisini şoke eden düzenek

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu'nda birçok adreste uyuşturucu madde satıldığı ve depolandığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takiplerin ardından Beyoğlu'da önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda evlere giren polis didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KREDİ KARTI KOPYALAMA DÜZENEKLERİ BULUNDU

Öte yandan aramalarını derinleştiren narkotimler, girdikleri “zula evi” diye tabir edilen bir dairede çok sayıda kredi kartı kopyalama cihazı ele geçirdi. ATM'lere koyarak vatandaşların kredi kartlarını bu şekilde kopyaladıkları öğrenilen şahısların hem tornacılık yaptıkları hem de kredi kartı bilgilerini çaldıkları öğrenildi. Ele geçirilen düzeneklere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

Doğan Can Cesur