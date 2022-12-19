İstanbul'da nefes kesen balyozlu operasyon kamerada: Polis, uyuşturucu içerken yakaladı

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, Çırçır Mahallesi'ndeki bir evde Sedat T.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve evde toplu olarak uyuşturucu kullandırdığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine fiziki çalışma başlatan polis ekipleri, tespit edilen eve akşam saatlerinde çok sayıda şahsın girdiğini belirledi. Çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basan Eyüpsultan Mobil Park polisi, akşam saatlerinde eve operasyon düzenledi.

Polis, uyuşturucu içerken yakaladı

Polisi uyarılara rağmen açılmayan kapıyı balyozla kırarak eve girdi. Nefes kesen operasyonda polis şüphelileri yere yatırarak etkisiz hale getirirken, bir odaya girdiğinde şüphelilerden birinin uyuşturucu madde kullandığını görüldü. Ardından evde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri, yataktaki dizüstü bilgisayarın yanında ve yatağın altında bir miktar eroin madde buldu. Aramalara devam eden polis, şahısların üstlerinden ise bir miktar kokain ve metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyon anları ise kameralara yansıdı.

Balyozla operasyonda 12 şüpheli yakalandı

Aramaların ardından uyuşturucu madde ticareti yapan Sedat T. ve Murat B. ile birlikte eve uyuşturucu içmeye gelen Ferhat T. (21), Ayşe T., Talha M., Eren G., Cüneyt S., Bayram Ş., Emre Y., Rıza K., Yusuf G. ve Orhan A. gözaltına alındı. Evde ve şahısların üstlerinde ele geçirilen maddelerle birlikte şüphelileri emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan Sedat T. ve Murat B.'ye “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan adli işlem yapılırken, diğer 10 şahsa ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 10 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Doğan Can Cesur

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