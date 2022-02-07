İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı

İstanbul'da okullar 15 günlük sömestr tatilinin ardından yeniden açıldı. Sabah saatlerinde heyecanla okulun yolunu tutan öğrenciler, zilin çalmasıyla ders başı yaptı.

Bakırköy Zeynep Bedia Kılıçoğlu İlkokulu'na servisler ve velileriyle gelen çocuklar, ateşi ölçüldükten sonra okula alındı. Minik öğrenciler ilk önce özledikleri arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından sıralar halinde çocuklar sınıflarına geçti.

Tatilin ilk günlerinde yağan kar ile birlikte güzel vakit geçirdiklerini dile getiren çocuklar bunun yanı sıra çeşitli oyunlar oynadığını söyledi. Çocuklarını okula getiren veliler ise tatilde çocuklarıyla bol bol vakit geçirip yorulduklarını ve artık dinlenme sırasının onlara geldiğini ifade etti.

Medeni Topaloğlu - Hacer İnci

