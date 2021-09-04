İstanbul'da okul dönüşü yoğunluğu polis helikopteriyle denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, okulların açılmasından dolayı trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi. İstanbul'a dönüşlerin başlamasıyla gişeler, otoyollar ve köprülerde trafik yoğunluğu başladı. Polis Helikopteri eşliğinde gerçekleşen denetimlerde trafik yoğunluğunun olduğu bölgeler tespit edildi. Trafik polisleri o bölgelerde trafik akışını hızlandırmak için çalışma yürüttü.

Öte yandan, trafik kurallarına uymayan sürücüler de havadan tespit edilerek karadaki ekipler tarafından durduruldu. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş - Fırat Sever