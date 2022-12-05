İstanbul'da okul servis araçlarına denetim

İstanbul Bakırköy'de Sivil Trafik ekipleri, okul taşıtlarına yönelik denetim yaptı. Uygulamada, 'Araç muayenesi yaptırmamak', 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak', 'Emniyet kemeri takmamak', 'Fazla yolcu taşımak' gibi ihlaller yapan sürücülere ceza kesildi.

Plakadan (Ayırıcı işaret bulundurmamak) 196 TL ceza yiyen şoför Sabahattin Polat, “Plaka yazmıyor diye ceza yedim. En iyisini yapıyorlar denetlemeler iyi olsun. Korsan çok var çünkü” diye konuştu

Abdullah Altunbaş



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