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İstanbul'da okullar LGS sınavı öncesi temizlendi

İstanbul'da okullar LGS sınavı öncesi temizlendi
İstanbul'da okullar LGS sınavı öncesi temizlendi

İstanbul’da 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Küçükçekmece'de sınav yapılacak okullar dezenfekte edildi. Dezenfekte edilen okullar sınava hazır hale getirildi.

İstanbul’da okullar LGS sınavı öncesi temizlendi - Tıkla İzle

İstanbul'da 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı ( LGS ) öncesinde okul binalarının sınava hazırlanması çalışmalarına başlandı. Pandemi döneminde uygulanacak olan sınav öncesinde Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler ilçede bulunan okulları gezerek öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için sınıfları, ortak kullanım alanlarını, koridorlar ve lavaboları tek tek dezenfekte etti. Temizlik çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıldı.

Tuncer Cengiz

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