İstanbul'da ölümle sonuçlanan feci kaza kamerada

Olay, geçtiğimiz 13 Mart Çarşamba günü saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'ndan Dolmabahçe istikametine süratli bir şekilde seyreden 0,93 promil alkollü olduğu iddia edilen 34 PB 6960 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç demir bariyerleri parçalayarak, o esnada Ortaköy istikametine seyir halinde olan Ebubekir B.'nin idaresindeki 34 TBY 44 plakalı taksiye çarptı. Çarpışma sonucu taksinin sürücüsü ve içerisindeki 2 yolcu araç içerisinde sıkıştı. Otomobilin sürücüsü ve içerisindeki 4 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taksici hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye erleri tarafından ticari taksi içerisinden çıkartılan 2 yolcuyu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı. Ticari taksi sürücüsünün ise sağlık ekipleri tarafından yapılan tetkiklerde hayatını kaybettiği belirlendi. Ebubekir B.'nin cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan feci kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Bariyerleri parçalayarak taksiye çarptı

Görüntülerde, aşırı süratli olduğu görülen otomobil kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri parçalayan araç karşı yönden gelen taksiye çarpıyor. Çarpma sonucu taksi yana dönerek birkaç metre sürükleniyor. Her 2 araçtan da duman gelemeye başlıyor. Kazanın hemen ardından otomobildeki bir kişi arka koltuktan aşağıya inerek taksinin yanına gidiyor. Kaza öncesi otomobilin önünde seyreden bir minibüs ise kıl payı kurtuluyor.

Öte yandan kaza sonrası otomobil sürücüsünün yapılan kontrolünde 0,93 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Doğan Can Cesur



