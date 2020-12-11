İstanbul'da ölümüne kısıtlama yolculuğu kamerada

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala evine yetişmeye çalışan motosikletli sürücü D-100 karayolunda araçların arasında "makas" atarak aşırı hızla trafikte dehşet saçtı. Motosikletli sürünün polis aracına yaklaştığı zamanda hızını düşürmesi dikkat çekti. O anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da hafta içi saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala plakası henüz belirlenemeyen bir motosiklet sürücüsü trafikte dehşet saçtı. D-100 karayolunda seyir halindeyken araçların arasında aşırı hızla makas atarak, kurallarını hiçe sayan motosiklet sürücüsü diğer sürücülerin de canını tehlikeye attı. E-5'te aşırı hızla seyir halindeyken polis aracına yaklaşan motosiklet sürücüsünün hızını yavaşlatması ise dikkat çekti. Motosiklet sürücüsünün polis aracını geçtikten sonra yine hızını artırması gözlerden kaçmadı. O anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aykut Zor