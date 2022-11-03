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İstanbul'da operasyon düzenlenen daireden cephanede çıktı!

İstanbul'da operasyon düzenlenen daireden cephanede çıktı!
İstanbul'da operasyon düzenlenen daireden cephanede çıktı!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri bir adet lav silahı, 2 adet uzi, 2 kalaşnikof tüfek, 3 el bombası ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 7 şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon, polis kamerasına yansıdı.

İstanbul’da operasyon düzenlenen daireden cephanede çıktı! - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde 27 Ekim tarihinde Mevlana Mahallesi İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde M.A.B, Y.E.O, Ş.B, D.A, B.K, M.A ve N.U isimli toplam 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların “Kasten Yaralama, 6136 SKM, Uyuşturucu Ticareti, Tehdit, Yağma, Motosiklet Hırsızlığı" suçlarından çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

Operasyon anları ve yatağın üzerine serilmiş halde bulunan silahlar polis kameralarına yansıdı. Yakalanan suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Caner Sönmez - Davut Has
 

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