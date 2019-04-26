İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 20 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarkan U. liderliğindeki silahlı suç örgütünün ‘galericilik' adı altında tefecilik yaparak, alacak/verecek konularına dahil olup haksız kazanç elde ettiği belirlenen 20 şüpheli için bu sabah operasyon düzenledi.

Sabaha karşı çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, Pendik'te faaliyet gösteren bir otomotiv işletmecisi olduğu belirtilen Tarkan U. liderliğindeki silahlı suç örgütünün, ‘galericilik' adı altında tefecilik yapıp, alacak-verecek konularına dahil olarak örgütün caydırıcı gücüyle şahısları yağmaladıkları iddia edilen 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 290 adet fişek, 48 adet dolu kartuş, çok sayıda çek ve senet ile sahte olduğu değerlendirilen Euro ve Türk lirası para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürülüğüne getirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sadık Kahraman

