İstanbul'da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon: 32 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Bağcılar merkezli Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde örgütlü uyuşturucu satıcısı oldukları tespit edilen 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik 32 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyonlarda özel harekat polisleri de görev alırken polis helikopterleri de operasyona havadan destek verdi. Baskın düzenlenen adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde bulunan bir ev oldu. Operasyon kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yapılan operasyonda çok sayıda metamfetamin, marihuana ve uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Abdullah Altunbaş - Muhammet Emin Arslan



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