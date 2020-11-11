İstanbul'da ortaokul arkadaşını bıçaklayan şahıs serbest bırakıldı

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Yunus Emre Güldane, sabah saatlerinde okuldaki kursuna gitmek üzere evden çıkmıştı. Genç cadde üzerinde yürümeye başladığı esnada ortaokulda aynı sınıfta okuduğu arkadaşı Hüseyin A. kendisine yaklaşarak “naber, nasılsın” demişti. Bunun üzerine Güldane de şahsa, “eyvallah reis sen nasılsın” diye karşılık vermişti.

Polis ekipleri tarafından yakalanmıştı

O esnada Hüseyin A. hiçbir sebep yokken elindeki bıçakla Güldane'yi bacağından bıçaklamış, genç can havliyle kaçmaya başlayınca, saldırgan şahıs arkasından “kaçma kaçma” diye bağırarak onu kovalamıştı. Kovalamacanın sonrasında Güldane kendini eve atarken, Hüseyin A. ise kaçarak kayıplara karışmıştı. Gencin bıçaklandığı ve şahsın bıçakla kovaladığı o dehşet anları güvenlik kameralarına yansımıştı.

Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Olayın ardından şikayet üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, saldırgan Hüseyin A'yı yakalayarak gözaltına almış ve ifadesinin alınmasının arından işlemleri tamamlanması için Emirgan Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmişti. Adli işlemleri yapılan saldırganın savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Doğan Can Cesur