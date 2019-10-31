İstanbul'da 'örümcek' hırsız ev sahibine yakalanınca camdan atladı

Olay, geçtiğimiz 24 Ağustos Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde bir binanın önüne gelen 2 hırsızdan biri, etrafı kolaçan ettikten sonra parmak izi bırakmamak için eldiven taktı. Şahıs ardından penceresi açık olan 1. kattaki daireye “örümcek adam” gibi tırmanmaya başladı. Bir süre sonra pencereden kafasını sokan hırsız, içeridekilerin uyumasını fırsat bilerek eve girdi. İçeride yaklaşık 3 dakika kalan hırsız 10 bin lira değerinde 3 adet cep telefonunu çaldıktan sonra odaları gezmeye başladı. Ev sahibinin uyuduğunu gören hırsız, yastığının altındaki cep telefonuna yöneldi. Ancak uyanan ev sahibi çığlık atarak bağırmaya başladı. Bunun üzerine hızla odadan çıkan hırsız, çaldıklarını aşağıda bekleyen gözcüye attıktan sonra adeta uçarak aşağıya atladı. Şahıslar ardından kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

“Örümcek adam” gibi tırmandı adeta uçarak atladı

Görüntülerde, iki hırsız binanın önüne gelerek bir süre etrafı kolaçan ediyor. Hırsızlardan biri eldiven taktıktan sonra daireye tırmanmaya başlıyor. Kafasını sokan hırsız ardından içeriye giriyor. Diğer şahıs ise aşağıdaki gözcülük yapıyor. Hırsız dakikalar sonra cama gelerek dışarıda bekleyen arkadaşına çaldıklarını atıyor. Daha sonra da apar topar pencereden aşağıya atlıyor. Hırsızlar ardından koşarak uzaklaşıyor.

“Ev sahibi bağırdığı için eve giren kişi atlayıp kaçıyor”

Olayı anlatan bina sakini Yasin Orhan, “Sabah 07.00'de iki kişi yukarıdan geliyorlar. Önce bakıyorlar, biri etrafı kolluyor, biri geliyor mu diye ara sokaklara bakıyor. Kimsenin gelmediğini görünce diğer hırsız demirlerden tırmanıp içeriye giriyor. İçeride 10 dakika bile kalmıyorlar, 3 tane cep telefonu çalıyorlar. Ev sahibi bağırdığı için eve giren kişi atlayıp kaçıyor. Sonra da daha gören ve duyan olmuyor. Ben öyle tırmanamam, o kadar profesyonel değilim. Öyle de atlayamam bir yerimi kırarım. Görüntüleri izlediğimde şaşırdım, ağzım açık izledim. Örümcek adam onların yanında halt etmiş” dedi.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur