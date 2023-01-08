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İstanbul'da otobüsün tekerleğinde umuda yolculuk zabıta ekiplerine takıldı

İstanbul'da otobüsün tekerleğinde umuda yolculuk zabıta ekiplerine takıldı
İstanbul'da otobüsün tekerleğinde umuda yolculuk zabıta ekiplerine takıldı

Yunanistan’a gidecek olan otobüsün lastik bölümündeki alana saklanan 2 Filistinli, Beyoğlu zabıta ekiplerine yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şahıs, emniyete götürüldü.

İstanbul’da otobüsün tekerleğinde umuda yolculuk zabıta ekiplerine takıldı - Tıkla İzle

İstanbul'dan Yunanistan'a gidecek olan otobüsün lastik bölümündeki alana gizlice giren 2 Filistin uyruklu şahıs, kilometrece yol geldi. Beyoğlu Talimhane bölgesine giriş yapan otobüsün lastik bölümünde bir arızadan şüphelenilmesi üzerine şoför aşağıya indi. Durumun zabıta ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, 2 şahsın lastik bölümündeki alana gizlice girdiğini tespit etti. Lastik bölümünden çıkartılan iki şahıs, olay yerine polislere teslim edildi. Avrupa'ya kaçmak için böyle bir plan yaptıkları öğrenilen şahıslar, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar kameralara yansırken, otobüsün yolcularını aldıktan sonra yoluna devam ettiği öğrenildi.

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