İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı

Hızla yayılan ve hala kesin tedavisi bulunamayan korona virüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolcu taşımacılığına kısıtlama getirmesinin ardından yeni ek genelge ile birlikte valilik iznine bağlanmasına karar verildi. Karar sonrası Megakent İstanbul'da yer alan otogarlar 81 il valiliğine gönderilen genelge ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından bomboş kaldı.

Sefere çıkacak olan otobüslerde ise önceden yayınlanan genelge ile getirilen yasaklar uygulanıyor, otobüslerin alabileceği mevcut yolcu sayısının yarısı kadar yolcu alınıyor ve ikili koltuklarda bir koltuk boş bırakılıyor

Hanifi Bayar