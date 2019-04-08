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İstanbul'da otomobil hırsızlarına nefes kesen operasyon: 8 gözaltı

İstanbul'da otomobil hırsızlarına nefes kesen operasyon: 8 gözaltı
İstanbul'da otomobil hırsızlarına nefes kesen operasyon: 8 gözaltı

İstanbul’un birçok ilçesinde yaklaşık 6 ay içerisinde 12 otomobil çalarak parçalayan ve “change” yapan çete, polis ekipleri tarafından 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 14 adet otomobil parçası ve araç ele geçirildi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

İstanbul’da otomobil hırsızlarına nefes kesen operasyon: 8 gözaltı - Tıkla İzle

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında yaklaşık 6 içerisinde bir çok ev ve iş yeri önünden 12 adet otomobil çalındı. Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen polis ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, önceden gözaltına alınan örgüt lideri, yardımcısı ve çete üyesini yakalayarak gözaltına almıştı.

3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi

Fiziki ve teknik takip sonucu çalışmalarına devam eden polis, çalınan 12 aracın bir kısmının parçalandığı ve parçalarının Anadolu'daki illere gönderildiğini bazılarının ise farklı illerde olduğunu belirledi. Çalışmaların ardından hazırladıklarını tamamlayan oto hırsızlık polisi, Kırklareli, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 14 adet otomobil parçası ve “change” yapılmış araç ele geçirdi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı. Ele geçirilen malzemeler ise şubede sergilendi.
Gözaltına alınarak şubeye götürülen 8 şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.  

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker

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