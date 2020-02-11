İstanbul'da Özel Harekat destekli nefes kesen gasp operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, 5 iş insanının tehdit edilerek silah zoruyla gasp edilmesi olayları üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, şüphelilerin piyasada çeşitli yerlerden alacağı olan iş insanlarını bulup, kendilerine borçlarını tahsil etme konusunda yardım edeceğini söylediği öğrenildi. Mağdurların ifadelerine göre, şüphelilerin daha sonra borçları tahsil edemediklerini ama bu süreçte masraf yaptıklarını söyleyerek kendilerinden yüklü miktarda para talep ettikleri ve zorla senet imzalattıkları belirlendi.

Mağdurlardan biri İsrailli

Gasp edildiklerini söyleyerek polise müracaat eden şahıslardan 1'inin İsrailli Yahudi bir iş adamı olduğu öğrenilirken, diğer 3 mağdurun ise Türk vatandaşı olduğu ve toplamda 2 milyon TL'ye yakın paralarının alındığı öğrenildi.

Operasyon yapıldı, şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Mağdurların ifadeleri ve eldeki veriler ışığında çalışmalarını sürdüren ekipler, 3 Şubat günü saat 07.00 sıralarında Şişli, Kağıthane, Beyoğlu ve Büyükçekmece'deki 14 adrese Özel Harekat Polisleri destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonla suç örgütünün lideri olduğu belirlenen Yasin D. (32)'nin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın toplam 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polisin adreslerde yaptığı aramalarda, 3 adet tabanca ve 80 bin TL nakit para bulundu.

Yasin D.'nin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın toplam 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yasin D., Hür, B., Serhan P. ve Cemil A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre Şeker

