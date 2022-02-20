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İstanbul'da park halindeki otomobillerin farlarını çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul'da park halindeki otomobillerin farlarını çalan hırsızlar yakalandı
İstanbul'da park halindeki otomobillerin farlarını çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul'da park halindeki otomobillerin farlarını çalan 3 şüpheli yakalandı. Şahısların birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, 17 yaşındaki şüphelinin ise 17 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul’da park halindeki otomobillerin farlarını çalan hırsızlar yakalandı - Tıkla İzle

Sultangazi, Bayrampaşa, Zeytinburnu ilçelerinde park halindeki otomobillerin farlarının çalınması üzerine Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şahısların eşkallerini tespit etti. Yapılan çalışmaların devamında eşkalleri tespit edilen Resul S. (28), Şakir Y. (18), 17 yaşındaki O.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinde Resul S.'nin daha önceden 24 adet suç kaydı olduğu, 17 yaşındaki şüphelinin ise 17 kez gözaltına alındığı öğrenildi. 6 otomobil farı çalan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin farları saniyeler içinde çalma anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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