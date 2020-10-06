İstanbul'da pastırma sıcakları etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sıcak ve bunaltıcı hava etkisini gösterdi. Pastırma sıcaklarının başlamasıyla birlikte Taksim ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar sıcak hava ve yoğun nem yüzünden zor anlar yaşadı. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar şemsiye açarak ve elleriyle yüzlerini kapatarak kendilerini korumaya çalıştı. Sıcaklığın ve nemin kendini her geçen dakika biraz daha fazla hissettirdiği anlarda kimi vatandaşlar ise serinlemek için Gezi Parkı'nda bulunan ağaçların altındaki çimlere uzandı.

Sümer Avcı

