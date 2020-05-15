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İstanbul'da pes dedirten görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafeyi hiçe saydılar

İstanbul'da pes dedirten görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İstanbul'da pes dedirten görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafeyi hiçe saydılar

İstanbul Sancaktepe’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Caddelere akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken bazı vatandaşların maskesiz dolaşması ise dikkat çekti.

Sancaktepe'de havaların iyi olmasıyla çarşıya akın eden vatandaşlar, korona virüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri yok saydı. Maske takmayı ihmal eden bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı. Adım atacak yer kalmayan Sancaktepe'nin merkezinde bazı vatandaşlar alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar ise korona virüsü dikkate almayarak merdivenlerde dip dibe oturdu. Öte yandan kalabalık caddede bulunan bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti.

Aykut Zor - Halit Arslan
 

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