İstanbul'da pes dedirten hırsızlık: 13 günde 6 otomobil çaldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Anadolu Yakası'nda 4 ilçede araç çalındığı ve bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

6 Ocak ile 19 Ocak tarihleri arasında peş peşe otomobil hırsızlığının meydana geldiği belirtildi. 6 Ocak'ta Ateşehir'de S.N.D.'ye ait cipin park halindeyken çalındığı, 3 gün sonra Kartal'da M.B.'nin lüks aracının çalındığı, İçerenköy'de 12 Ocak'ta M.B.'nin aracının çalındığı, 16 Ocak'ta Sultanbeyli'de C.G'ye ait aracın çalındığı, 17 Ocak'ta Sancaktepe'de C.T.'ye ait aracın çalındığı, 19 Ocak'ta ise H.Y'nin aracının çalındığı belirlendi. 13 Ocak tarihinde ise Çekmeköy'de V.A.'ya ait lüks marka otomobilden hırsızlık yapıldığı tespit edildi.

Onur Hamzaoğlu

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