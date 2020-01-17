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İstanbul'da 'pes' dedirten motosiklet hırsızlığı kamerada

İstanbul'da 'pes' dedirten motosiklet hırsızlığı kamerada
İstanbul'da 'pes' dedirten motosiklet hırsızlığı kamerada

Seyrantepe’de işlek bir cadde üzerinde 2 hırsız, vatandaşların gözü önünde park halinde olan yaklaşık 60 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Saniyeler içerisinde gerçekleşen ve “bu kadarına da pes” dedirten hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 1 Kasım Cuma günü saat 19.30 sıralarında Seyrantepe Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Sürgit 34 EZ 0408 plakalı yaklaşık 60 bin lira değerindeki motosikletini park ederek iş yerine gitti. Akşam saatlerinde semtte dolaşan 2 hırsız, oldukça işlek olan cadde üzerinde otomobillerin yanında park halinde bir motosiklet gördü.

Vatandaşların gözü önünde çaldılar

Vakit kaybetmeden motosiklete yanaşan hırsızlardan biri etrafı kolaçan ettikten sonra gidon kilidini kırdı. Motosikleti çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Yoldan geçen vatandaşların gözü önünde gerçekleşen hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, hırsızları yakalamak ve motosikleti bulmak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur
 

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