İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da pitbull dehşeti, küçük kız ölümden döndü!

İstanbul'da pitbull dehşeti, küçük kız ölümden döndü!
İstanbul'da pitbull dehşeti, küçük kız ölümden döndü!

Ataşehir’de bir kız çocuğu, sokakta yürüdüğü esnada pitbullun saldırısına uğradı. Başından yaralanarak kanlar içerisinde kalan kız çocuğu, yoldan geçen bir vatandaş tarafından güçlükle kurtarıldı.

İstanbul’da pitbull dehşeti, küçük kız ölümden döndü! - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 10.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden çıkan kız çocuğu, sahibinin başıboş bıraktığı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dakikalarca köpekle boğuşan kız çocuğu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çocuğun köpekle boğuştuğunu gören yoldan geçen biri müdahale ederek kızı kurtardı. Başından yaralanan kız çocuğu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kız çocuğu yerde pitbull ile boğuşuyor. Saldırıya uğrayan kızı yoldan geçen vatandaş kurtarıyor.

Doğan Can Cesur
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.