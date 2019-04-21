İstanbul'da PKK operasyonu: 6 şüpheliye tutuklama

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal kesimden şehre sızan üyelerinin barınma ve tedavi ihtiyaçlarını karşılayan, örgüt adına milislik yapan, terör örgütünün dağ kadrosuna eleman toplayan ve PKK/KCK adına sözde mahkeme kurup vatandaşları yargıladığı iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik İstanbul, Ağrı, Diyarbakır ve Mersin'de operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 11 PKK üyesi şüphelisi cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i sevk edildikleri mahkemece ‘adli kontrol' hükümleri uyarınca serbest bırakıldı. 6 örgüt üyesi ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman