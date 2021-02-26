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İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi

İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi
İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik, haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları öğrenilen terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İstanbul'da Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, 11 şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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