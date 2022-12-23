İstanbul'da PKK'nın gençlik koluna operasyon: 12 gözaltı

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele ekiplerinin bölücü terör PKK/KCK ve onun Suriye kolu PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, düzenlenen yasadışı eylemleri organize ettikleri ileri sürülen ve örgüt adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulundukları öne sürülen 12 şüpheli tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Sabah saatlerinde İstanbul'da 8 ilçede belirlenen 16 ayrı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, zanlıların tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 57 mermi, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 PKK mensubu, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlılar ile ilgili başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Sadık Kahraman



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