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İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve eylem planladıkları iddia edilen 7 şüpheli İstanbul’da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikten sonra illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Kasım'da özel harekat timlerinin desteğiyle çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, 7 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Terörle Mücadele Şubesine getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sadık Kahraman

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