İstanbul'da PKK/YPG'ye operasyon: 9 şüpheli yakalandı

Bölücü terör örgütü PKK/KCK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik yurt dışında ve yurt içindeki operasyonlar aralıksız devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Bölücü örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, kırsalda ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdikleri belirlenen 9 PKK/PYD mensubunun İstanbul'da olduğu saptandı. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 9 örgüt üyesinin yakalanması için 11 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 350 Euro ve 3 bin lira para ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında Sultangazi'de Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak'ta 6 katlı binanın bodrum katına yapılan baskında, binanın giriş kapısı polis ekiplerinin uyarılarına rağmen açılmadı. Evden çıkan olmayınca özel harekat timleri kapıyı kırarak içeri girdi. Bu esnada aranan şüpheli binanın diğer kapısından kaçmaya başladı. Kaçan şüphelinin peşine düşen polis, bir süre şüpheliyi kovaladı.

Daha sonra yere otların arasına saklanan şüpheliyi Özel Harekat Polisi fark etti. Bir süre daha kaçan şüpheli emniyet ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.

Sadık Kahraman



