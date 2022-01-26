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İstanbul'da polis ekipleri karda kalanlara yardım etti

İstanbul'da polis ekipleri karda kalanlara yardım etti
İstanbul'da polis ekipleri karda kalanlara yardım etti

İstanbul’da polis ekipleri, yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışında yolda kalan sürücülere tek tek yardım etti.

İstanbul’da polis ekipleri karda kalanlara yardım etti - Tıkla İzle

İstanbul'a etkisini gösteren kar yağışı, trafikte çileye dönüşürken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de karla mücadeleye büyük destek verdi. Kentteki pek çok birim İstanbul'da kar mesaisine devam ederken, Hadımköy bağlantı yolunda karda mahsur kalan ve karda sıkışan bir tırı ‘trafik konileri‘ ile karları temizleyen polisler kurtardı. Ekipler bunun yanı sıra kalan bir aracı çıkartmak için karları temizlerken, bir sürücünün ise akü şarj etmesine yardım etti. Polis bir noktada ise kar nedeniyle ilerleyemeyen bir aracı ittirerek karsız bölgeye çıkmasını sağladı.

Sadık Kahraman

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