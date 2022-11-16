İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da polisten 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da polisten 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da polisten 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Tuzla, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair aldığı ihbar üzerine 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanırken, 7 bin 53 gram skunk, 4 bin 840 gram bonzai, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 11 bin 110 gram kimyasal madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanarak suçların önlenmesine yönelik Tuzla, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde yürütülen çalışmalarda, M.L.Ö., F.G., R.D., E.Ş. ve R.Z. isimli şahısların narkotik madde ticaretinde bulunduğu bilgisi edinildi. Geçtiğimiz Cuma günü saat 07.00 sıralarında, Tuzla, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde belirlenen 5 ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli şahıslar yakalandı.

Elyesa Karatepe
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.