İstanbul'da polisten 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanarak suçların önlenmesine yönelik Tuzla, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde yürütülen çalışmalarda, M.L.Ö., F.G., R.D., E.Ş. ve R.Z. isimli şahısların narkotik madde ticaretinde bulunduğu bilgisi edinildi. Geçtiğimiz Cuma günü saat 07.00 sıralarında, Tuzla, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde belirlenen 5 ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli şahıslar yakalandı.

Elyesa Karatepe



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