İstanbul'da Ramazan'ın ilk gününde sıcak pide kuyruğu

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk gününde iftara dakikalar kala vatandaşlar fırınlara akın etti. İlk iftar için sofralarında sıcak pide bulundurmak isteyen vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan ayının geleneği haline gelen pideleri sıcak sıcak alan vatandaşlar evlerinin yolunu tutarken, kuyrukta beklemek istemeyenler ise daha önce fırından çıkmış ekmekleri almayı tercih etti. Yaklaşık yarım saat pide kuyruğunda beklediğini söyleyen Hayati Selam, “Pide bekliyoruz, yarım saattir bekliyorum. Şu anda fiyatını öğreneceğim” dedi. Pideyi aldığını ve mutlu olduğunu söyleyen Yusuf Şahin, “Pideyi aldım. Yaklaşık 25 dakika bekledim. Memnunum, iki tane aldım. Ramazan'da iftarda yiyeceğiz. Çok şükür Allah bu günümüzü aratmasın” diye konuştu. Ahmet Gümüş, “Pidemizi aldık bu gün. Bu iftarlık pidesi çok kaliteli, her Ramazan'da her akşam böyle oluyor. Ramazan'ın ayrı bir güzelliği oluyor bu pide kuyrukları” şeklinde konuştu.

Ömer Faruk Yıldız - Abdullah Altunbaş - Veysel Ensar Gökçegözog