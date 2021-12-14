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İstanbul'da rekor seviyesinde trafik yoğunluğu, yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da rekor seviyesinde trafik yoğunluğu, yüzde 89'a ulaştı
İstanbul'da rekor seviyesinde trafik yoğunluğu, yüzde 89'a ulaştı

İstanbul’da mesai saatinin sona ermesi ve yağışlı havanın etkisiyle megakentin trafiği rekor seviyede yoğunluğa ulaştı. Trafik adeta durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 89 seviyelerine ulaştı.

İstanbul’da rekor seviyesinde trafik yoğunluğu, yüzde 89’a ulaştı - Tıkla İzle

İstanbul'da mesai saatinin bitimi ve hafif hafif etkisini gösteren yağışlı havanın da etkisiyle megakentin trafiği adeta durma noktasına geldi. Mesainin sona ermesiyle birlikte evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, trafikte yoğunluğa neden oldu. Ana arterler ve ara sokaklar dahil birçok bölgede trafikteki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyelerine ulaştı.

Öte yandan, toplu taşıma araçlarında ve duraklarında da yoğunluk yaşandığı görüldü. Metrobüs durağına girmek isteyen vatandaşlar üst geçitte ve merdivenlerde yürümekte zorluk çekti. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla birlikte binmek için adeta vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

Davut Has- Veysel Ensar Gökçegözog

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