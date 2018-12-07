İstanbul'da rüşvet operasyonu: 2 polise gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde görevli polis memuru G.Y. (44) ve M.D. (45) geçtiğimiz 1 Kasım tarihinde yaptıkları çalışma sonucunda uzun süredir firar olan iki kardeşin Beylikdüzü'nde olduğunu tespit etti. Şahısları yakalayan polis memurları 8 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. ve G.Ç.'yi yüklü miktarda para karşılığı serbest bıraktı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ALIP SERBEST BIRAKTILAR

Serbest bırakan polis memurları geçtiğimiz 19 Kasım tarihinde iki kardeşi Bakırköy'de bir otelde tekrar yakaladı. Memurlar kardeşleri yine yüklü miktarda para alarak serbest bıraktı. Olay sonrası memurların banka hesaplarında anlık artış tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Memur Suçları Birimi görevlileri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda memurların rüşvet aldıklarının belirlenmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından görevliler, bir alt kattaki büroda bulunan şüpheli iki polisi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan memurlar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Olayla ilgili görevliler, 3 polisi ve firari kardeşleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker