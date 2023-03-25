İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan 'sis denizi' havadan görüntülendi

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. İstanbul Boğazı'nın kuzey kesimlerinde yoğun olan sis, şehir merkezine doğru ise etkisini yitirdi. Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde dron ile havadan çekilen görüntülerde, adeta bir sis denizi oluştuğu görüldü. Havadan çekilen o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ambarlı Limanı ve Beylikdüzü Sahil kesimlerinde yoğunluğu azalan sis dron ile görüntülendi.

Ahmet Faruk Sarıkoç

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