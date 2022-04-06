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İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu

İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu
İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu

İstanbul'da şafak vakti torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Sultangazi ve Şişli'deki birçok adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesinde bulunan 2 katlı bir binanın 2. katındaki daireye giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

Baskın yapılan adreste yakalanan şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan
 

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