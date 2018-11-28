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İstanbul'da sağanak yağış!

İstanbul'da sağanak yağış!
İstanbul'da sağanak yağış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı uyarının ardından sağanak yağış ve rüzgar etkisini göstermeye başladı.

İstanbul’da sağanak yağış! - Tıkla İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi akşam saatlerinde yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği için fırtına ve yağış uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış ve rüzgar etkisini göstermeye başladı. Galata Köprüsü'nün üzerinde balık tutmak isteyen amatör balıkçılar zaman zaman rüzgar ve yağmur nedeniyle zorluk yaşadı. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle ağaçlar savrulurken, yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.  

Medeni Topaloğlu

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