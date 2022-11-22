İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Sarı Kodlu" sağanak yağış ve rüzgar uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başlamıştı. Zaman zaman etkili olan yağmur sabah saat 07.30 sıralarında da etkisini artırmaya başladı. Sabah işine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurun etkisiyle yoğun trafik oluşurken, toplu taşıma kullanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Yağmur trafiği durma noktasına getirdi. Sağanak yağışla birlikte görüş mesafesi düşerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. E-5 Halıcıoğlu mevkiinde, ve Haliç Köprüsü üzerinde araçlar güçlükle ilerledi.

Öte yandan İstanbul Cep Trafik Uygulamasında il genelindeki trafik yüzde 60'ları gösterdi.

İsmet Aktaş



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.