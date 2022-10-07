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İstanbul'da sağanak yağış yoğun trafiğe sebep oldu

İstanbul'da sağanak yağış yoğun trafiğe sebep oldu
İstanbul'da sağanak yağış yoğun trafiğe sebep oldu

İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun etkisiyle yoğun trafik oluşurken işe gitmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Sağanak yağışın durmasıyla birlikte kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına bir polis aracı da karıştı.

İstanbul’da sağanak yağış yoğun trafiğe sebep oldu - Tıkla İzle

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. İl genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan E-5 Ankara istikameti Halıcıoğlu mevkiinde de zincirleme trafik kazası yaşandı. Kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına bir polis aracı da karıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle E-5 Ankara istikametinde kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Öte yandan yağmurun etkisiyle yoğun yaya trafiği de oluştu.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan
 

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan
İSTANBUL (İHA) -

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