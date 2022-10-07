İstanbul'da sağanak yağış yoğun trafiğe sebep oldu

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. İl genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan E-5 Ankara istikameti Halıcıoğlu mevkiinde de zincirleme trafik kazası yaşandı. Kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına bir polis aracı da karıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle E-5 Ankara istikametinde kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Öte yandan yağmurun etkisiyle yoğun yaya trafiği de oluştu.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan



İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan

İSTANBUL (İHA) -

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