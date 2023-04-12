İstanbul'da sağanak yağış: Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Küçükçekmece ve Karaköy'de de etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Aşırı yağış nedeniyle Küçükçekmece'de bazı kanalizasyon kapakları patladı. Bir araç patlayan kanalizasyona düştü. Öte yandan, Basın Ekspres yolunda ise trafik adeta durma noktasına geldi. İBB'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.

Medeni Topaloğlu-Veysel Ensar Gökçegözog

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