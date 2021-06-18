İstanbul'da sağanak yağmur

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Gündüzün gece döndüğü mega kentte sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yola şemsiyesiz çıkan vatandaşlar ıslanırken, kimi vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için duraklara, köprü altlarına sığındı. Yağmur nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri de oluştu. Yolda oluşan su birikintisinde yüzer gibi yapan çocuklar ise gönüllerince eğlendi.

Gaziosmanpaşa'da Eyüp'e çıkan bir yol ise göle döndü. Araçlar yolda güçlükle ilerledi. Bir kamyote ise göle dönen yolda bozularak orada kaldı.

Sümeyye İnal - Harun Özcüler - Veysel Ensar Gökcegözog